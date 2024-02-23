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        MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Arslantaş Akhisar'da okulları ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, Manisa'nın Akhisar ilçesinde okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:43
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        MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Arslantaş Akhisar'da okulları ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, Manisa'nın Akhisar ilçesinde okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        İstiklal Şehit Mustafa Çürük İlkokulu, Macide - Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi ve Çağlak Anadolu Lisesi'ne giden Arslantaş, öğretmenler ve okul idarecilerle toplantılar yaptı, öğrencilerle sohbet etti.

        Arslantaş'a, Hukuki Görüşler Daire Başkanı Ahmet Şimşek, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Mustafa Akkuyu ile Fevzi Yüksel de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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