Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz (2) 'SAVUNMASANAYİMİZİN GELDİĞİ NOKTAYLA GURUR DUYUYORUZ" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Manisa'da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri temsilcileriyle Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi'nde bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, "Ekonomik alanda belirsizliği azaltmak ve depremin etkilerini bertaraf etmeyi odağımıza alarak toplumun her kesimi için gece gündüz çalışıyoruz. Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi, istikrarlı ve güçlü yapısını korumaktadır. Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda 81 ilimizle ilerliyoruz. Enflasyonu düşürmek, kamu maliyesini güçlendirmek, ithalata bağımlılığı azaltmak ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ekonomide istikrar yönünde çalışmalarımızın yanı sıra yanı sıra yerli-milli teknolojide büyük bir dönüm noktasını bu hafta içinde birlikte yaşadık. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Tüm Türkiye'nin duasıyla ilk kez gök vatan ile buluşan 5. nesil savaş uçağımız KAAN ile yılların emeği meyvesini vermiştir. Projenin başlangıcında 'kalorifer peteği, demir yığını' diyerek küçümsemeye çalışanlar olsa da 3 binden fazla mühendis, Türk halkının hayalleri için projeye yüreğini koymuştur. Savunma sanayimizin geldiği noktayla ve mühendislerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu. 'MANİSA HARİTASININ TAMAMINI CUMHUR İTTİFAKI'NIN RENKLERİNE BOYAYACAĞIZ' Türkiye Yüzyılı şehirleri için harekete geçtiklerini belirten Yılmaz, "Rehberimiz yine sizlersiniz; yol arkadaşlarımız yine sizsiniz. Yerel ile merkezi yönetimin uyumu ve icraatların istikrarı için gelin yine hep birlikte 31 Mart'ta yeni bir başarı döneminin kapılarını açalım. AK Parti ve Cumhur İttifakı, Manisa'yı Türkiye yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için, vizyonuyla, programıyla, projesiyle 31 Mart'a hazırdır. Herkes bilir; bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetimizdir. Herkes bilir; gerçek belediyecilik AK Parti'dir; halka gerçek hizmet Cumhur İttifakıyla olur. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışacak bir rakibimiz olmadığını sizler de görüyorsunuz. Kazanmak değil kaybettirmek üzerine, millete hizmetten uzak bir mantaliteyle karşı karşıyayız. Başında oldukları belediyelerde; sermayeden yiyen, başarısızlıklarına türlü bahaneler bulan bir kısır döngü içindeler. Biz ise Cumhur İttifakı olarak tüm samimiyetimizle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu. "31 Mart akşamı desteklerinizle Manisa haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renklerine boyayacağız" diyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Başka hesaplar peşinde koşmadan sadece hizmet edecek, her anınızda hep yanınızda olacak ehil isimleri belediye başkan adayı olarak belirledik. Biz belediye başkan adaylarımızın tamamına güveniyoruz, inanıyoruz, kararlıyız ve kazanacağız." Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:48 facebook

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