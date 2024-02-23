Salihli'de kadınlara "KADES" uygulaması anlatıldı
Salihli ilçesinde, organize sanayi bölgesinde çalışan kadınlar Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirildi.
Salihli ilçesinde, organize sanayi bölgesinde çalışan kadınlar Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirildi.
Jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesinde çalışan 402 kadına, şiddete maruz kalan kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES'i anlattı.
Cep telefonlarına KADES uygulamasını indiren kadınlar, yapılan bilgilendirmeyle uygulamayı nasıl kullanacağını öğrendi.
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