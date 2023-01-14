Manisa BŞB potada Galatasaray'la karşılaşacak

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MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde üst sıraları hedefleyen Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek. Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta karşılaşması saat 13.00'te başlayacak. Manisa BŞB son maçında evinde Avos Konyaspor Basketbol'a 79-80 yenilirken, Galatasaray da yine evinde Yukatel Merkezefendi Basket'e 100-83 kaybetti. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-14 10:55:19



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