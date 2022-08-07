Göç yolundaki leylekler Manisa'da görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leyleğin Manisa'nın Demirci ilçesinde çatı ve direklere tünemesi güzel görüntüler oluşturdu.

Ege Bölgesi'nde 850 metre rakımıyla çevresindeki yerleşim birimlerine göre yüksek konumda yer alan Demirci ilçesinde dün akşam saatlerinde leylek sürprizi yaşandı.

Göç yolundaki çok sayıda leylek, ilçe merkezine gelerek binaların çatılarına ve direklerin üzerine kondu.

İlçe sakinlerinin cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı leyleklerin tünedikleri yerlerde geceyi geçirdikten sonra günün erken saatlerinde ilçeden ayrıldıkları görüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.