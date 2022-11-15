Akhisar'da şehitler için pilav dağıtıldı

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisarlı şehitler anısına pilav dağıtıldı.
Yeni Gülruh Camisi önünde öğle namazı öncesi düzenlenen etkinlikte, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kudret Fehmi Toydemir, Şehit Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Öztürk, Şehit Jandarma Kıdemli Er Şerafettin Ateş için Akhisar İlçe Müftü Vekili Kamil Ayvaz eşliğinde dualar edildi.
Katılan şehit ailelerine Türk bayrağı takdim edildi.
Organizasyona Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.