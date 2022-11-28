Manisa'da yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup ve vatandaşlar katıldı.

Özkan, yaptığı konuşmada, temmuz ayında bitmesi planlanan havuz inşaatının nisan ayında tamamlanacağını söyledi.

Manisa'nın 17 ilçesinde gençlere yönelik birçok spor kompleksinin son 5 yılda tamamlandığını belirten Özkan, "On binlerce gencimiz de buralardan faydalanıyorlar. Gerek Soma'mız ve gerekse diğer ilçelerle alakalı her türlü gençlik hizmetlerinde Sayın Bakanımıza ne zaman gitsek bizi geri çevirmedi." dedi.

Özkan, Soma'da önemli bir projenin daha yapılmaya başlandığını hatırlatırken, "Uzun yıllar Soma'mıza hizmet eden ama artık yıpranmış olan Nazım Yavuz Stadyumumuz vardı. Şu an temel açma işlemleri başladı. Sayın Bakanımızın destekleriyle yaklaşık 200 milyon lira tutarında 7 bin kişilik stadı ilçemize kazandırıyoruz. İnşaat çalışmaları başladı. İnşallah 2023-2024 futbol sezonuna yetiştireceğiz. Önümüzdeki günlerde hep beraber oranın da temelini atacağız." şeklinde konuştu.

Soma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert de yarı olimpik yüzme havuzunun 1845 metrekarelik alan üzerine inşa edileceğini ve yaklaşık 23 milyona mal olacağını kaydetti.













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