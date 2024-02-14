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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:51
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 812 gram kubar esrar, 32 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, 810 sentetik ecza, 3 tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 250 lira ve 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Öte yandan operasyon kapsamında 50 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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