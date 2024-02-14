T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Manisa'da öğrencilerle buluştu:

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST ve T3 Vakfı" konulu konferansta, kentteki ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğureli ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hıdır, vakfın çalışmaları ve TEKNOFEST hakkında katılımcılara bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilere açıklama yapan Hıdır, TEKNOFEST başvurularının devam ettiğini, bu süreçte gençleri bilgilendirdiklerini belirterek, "Onlara, yarışmalara ve akabinde girişimcilik alanında yapabilecekleri çalışmalara yönelik bilgileri, T3 Vakfı ve Girişim Merkezimizin çatısı altında yürütmüş olduğumuz projeleri anlatma fırsatımız oldu." dedi.

TEKNOFEST yarışmaları ve yeni dönemde 81 ilde açtıkları Deneyap Teknoloji Atölyelerinin başvuru süreçlerinin devam ettiğini aktaran Elvan Kuzucu Hıdır, şu bilgileri verdi:

"Burada verdiğimiz eğitimlerle alakalı gerekli bilgilendirmeleri yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi vizyonuyla bilhassa da son dönemde Milli Uzay Programı kapsamında gençlerimize uzay ve havacılık alanında, teknoloji alanındaki çalışmaları anlatmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. TEKNOFEST'te roket, model uydu, dikey inişli roket gibi yarışmalar düzenliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yarışmalara olan katılımların artacağına ve uzay alanında yeni, derin teknoloji girişimlerinin TEKNOFEST yarışmalarından doğacağına inanıyoruz."