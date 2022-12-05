Manisa FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 10 Aralık'ta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Manisa FK, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Manisa FK'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Nizamettin Çalışkan ile kart cezalısı Adem Büyük dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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