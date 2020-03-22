Manisa’da Vefa Sosyal Grupları iş başında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'da oluşturulan Vefa Sosyal Grupları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada çalışmaya başladı.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmalarına getirilen yasaklama/kısıtlama sonrasında kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaya başladı. Polis, Jandarma, sağlık çalışanları, zabıta ve memurlardan oluşan gruplar ihtiyaçları giderirken, vatandaşların da hayır dualarını alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.