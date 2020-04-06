Manisa’da açıkta satılan 7 bin ekmeğe el konuldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen kurallarına aykırı olarak açıkta satılan 7 bin ekmeğe el konuldu.

Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri, hijyen kurallarına aykırı olarak açıkta satılan 7 bin ekmeği toplayarak satıcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Salihli’de yeni tip korona virüs salgınına karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Bu süreçte esnafımız ve vatandaşlarımız da üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir. Korona virüsten dolayı yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızı, ihtiyaçlarını seyyar satıcılar yerine kayıtlı esnaflarımızdan hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş kapalı ambalajlar içerisinde temin etmelerini öneriyoruz Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kalkması amacıyla tüm ekipleriyle sahada olan zabıta personelimiz halkımızın sağlığını korumak için ilçe genelinde denetimlerine devam edecektir” dedi.

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