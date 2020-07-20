Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi; Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan ve Yayladalı mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, 11 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Yol yapım ekipleri Soma'da yoğun mesaide

Manisa Büyükşehir Belediyesi; Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan ve Yayladalı mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, 11 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.
Zaman içerisinde yıpranan, bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Kiraz, Kaplan ve Yayladalı Mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta, sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşioğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile birlikte inceledi. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Geçtiğimiz yıl bildiğiniz üzere, asfalt sezonuna çok geç başlamak zorunda kalmıştık. Ancak memleketimizin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı kamu kurumları iktisadi tedbirlere gitmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa’mıza 18 milyon kredi kazandırmıştır. Hizmet doğudan başlar, talimatları doğrulusunda biz 4050 yıllık yol problemleri bulunan Demirci ve Selendi’den çalışmalar başladık. İki ay gibi kısa bir süre zarfında, ilimiz genelinde ekiplerimiz 350 kilometre bir yol yapım başarı gösterdi” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi
Soma ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Kuruçay, “Bu yıl geçtiğimiz yılın sathi kaplama programı bitirmemizin ardından yine sayın başkanımızın talimatlarıyla programımızı oluşturduk. Kendisi yine Manisa’mıza 50 milyonluk yol yapım işlerinde kullanılmak üzere bir mal alım kredisi kazandırdı. Biz de bu noktada yol yapım çalışmalarında kullanacak bitüm malzemelerin ihalesini gerçekleştirdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle TÜPRAŞ, temmuz ayı ortasına üretimi durdurdu. Bizim asfalt yapımında kullandığımız bitüm menşeili malzemelerin satışı durdu. Geçtiğimiz hafta başı itibariyle tekrar üretime başladılar. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak il genelinde yol yapım çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugün de yol yapım çalışmalara başladığımız ilçelerimizden biri Soma’dayız. İzmir il sırında bulunan Yayladalı, Kiraz, Kaplan mahallelerimizin olduğu ve Menteşe Kaplıca işletmelerinin bulunduğu yaklaşık 11 kilometrelik grup yolunda sathi kaplama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah izin verirse buradaki sathi kaplama çalışmamızı kısa sürede tamamlayarak, program dahilindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 otomobilin hasar gördüğü kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 5 otomobilin hasar gördüğü kazada 3 kişi yaralandı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
YEREL HABERLER Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Turgutluspor'a coşkulu uğurlama
YEREL HABERLER Turgutluspor'a coşkulu uğurlama
Yunusemreli judocularda hedef Türkiye şampiyonası
YEREL HABERLER Yunusemreli judocularda hedef Türkiye şampiyonası
Akhisarspor Play-Off'a bileniyor
YEREL HABERLER Akhisarspor Play-Off'a bileniyor
Spil Dağı Milli Parkı'ndaki obruk bölgesi güvenli hale getirildi Spil Dağı'nda 50 metre derinliğinde oluşan obrukta yaban hayatı ve insanlar için önlemler alındı
YEREL HABERLER Spil Dağı Milli Parkı'ndaki obruk bölgesi güvenli ...
Manisa FK ilk virajda
YEREL HABERLER Manisa FK ilk virajda
Arslan: “İnegöl maçını kazandığımızda daha özgüvenli olacağız”
YEREL HABERLER Arslan: “İnegöl maçını kazandığımızda daha özgüvenli ...
İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı MER Koleji öğrencileri LGS’de yakaladıkları başarıyla dikkat çekti
YEREL HABERLER İki yıllık MER Kolejinden LGS’de büyük başarı MER ...
Otomobillere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobillere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı
YEREL HABERLER Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı
Akhisarspor-Keçiörengücü maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Bütün sıkıntılara rağmen takımımızı en azından Play-Off'a götürmek az bir şey değil" Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta: “Sezon boyunca iyi şeyler yaptık”
YEREL HABERLER Akhisarspor-Keçiörengücü maçının ardından Akhisarspor ...
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 - Keçiörengücü: 4
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 - Keçiörengücü: 4
Akhisarspor - Keçiörengücü: 3-4
YEREL HABERLER Akhisarspor - Keçiörengücü: 3-4
Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı
YEREL HABERLER Paletlerden çıkan yangın deponun çatısına sıçradı
Akhisarspor - Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Keçiörengücü: 3 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Keçiörengücü: 3 (İlk ...
Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula’da anılarını tazeledi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, memleketi Kula’daki tarihi yerleri gezdi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula’da anılarını ...
Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula'da
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula'da
Manisa polisinden makaron operasyonu 29 bin 140 adet makaron sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa polisinden makaron operasyonu 29 bin 140 adet ...
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Manisa FK kararlı
YEREL HABERLER Manisa FK kararlı
Otomobil kamyonun altına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonun altına girdi: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X