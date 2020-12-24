Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

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Manisa’da iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı. Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedinin imdadına yetişen Yunusemre Belediyesi ekipleri yavru kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi.

Yunusemre ilçesinin Topçuasım Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bir ağaçta mahsur kalan kedinin sesi çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Vatandaşlar kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve kendi imkanlarıyla kurtarmayacaklarını anladıklarında durumu Yunusemre Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ağaca uzatılan merdiven sayesinde yavru kediyi mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

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