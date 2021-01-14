Manisa'da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)ÇİN'den Türkiye'ye getirilen 'CoronaVac' aşısı, Manisa'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İlk aşının uygulandığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, "Aşının etkinliği ve güvenirliliği konusunda sıkıntımız olmadığından ben de aşımı oldum. Yüzlerce sağlık çalışanımız oldu. Şimdiye kadar herhangi bir yan etki de görülmedi" diye konuştu.

Çin'den Türkiye'ye getirilen 'CoronaVac' aşısı, 14 günlük analizlerin ardından 81 ile dağıtıldı. Manisa'da bugün devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başlandı. Sağlık çalışanlarına ilk doz aşılar yapıldıktan 28 gün sonra ikinci doz aşı yapılacak. Aşılama işlemi ilk olarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde başladı. İlk aşıyı ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren oldu.

`HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ YOK´

Aşı olan sağlık çalışanı Gülsedan Altıntopu, "Uzun zamandır pandemi ile mücadele ediyorum. Aşımı oldum. İnşallah bizler için iyi olur" diye konuştu.

Sağlık çalışanı Emine Tunalı da "20 dakika önce aşımı oldum. Herhangi bir yan etkisi yok. Bizler Covid19 ile mücadelede savaşın ön safında yer alan sağlık çalışanları olarak zaten bugünü büyük bir heyecanla bekliyorduk. Zaten devletimize ve bakanımıza güvendiğimiz için herkes gönül rahatlığı ile aşısını olabilir" dedi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ise, "Aşılarımız sabahın erken saatlerince başladı. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yönelik aşılarımız sürüyor. Sağlık çalışanlarımız bakanlığımızın `enabız´ uygulamasına girerek randevularını aldı. Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntımız yok, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakanlığımızın Covid19'a yönelik sürdürmüş olduğu savaşı, biz de burada sürdürüyoruz. Bakanlığımızın vermiş olduğu destek sayesinde azalan vaka sayısı ve aşılama ile kısa sürede pandeminin sonuna geleceğimizi ümit ediyoruz. Aşının etkinliği ve güvenirliliği konusunda sıkıntımız olmadığından ben de aşımı oldum. Yüzlerce sağlık çalışanımız oldu, şimdiye kadar herhangi bir yan etki de görülmedi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-14 17:57:20



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