Manisa'da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı

DHA

Manisa'da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)ÇİN'den Türkiye'ye getirilen 'CoronaVac' aşısı, Manisa'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İlk aşının uygulandığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, "Aşının etkinliği ve güvenirliliği konusunda sıkıntımız olmadığından ben de aşımı oldum. Yüzlerce sağlık çalışanımız oldu. Şimdiye kadar herhangi bir yan etki de görülmedi" diye konuştu.
Çin'den Türkiye'ye getirilen 'CoronaVac' aşısı, 14 günlük analizlerin ardından 81 ile dağıtıldı. Manisa'da bugün devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başlandı. Sağlık çalışanlarına ilk doz aşılar yapıldıktan 28 gün sonra ikinci doz aşı yapılacak. Aşılama işlemi ilk olarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde başladı. İlk aşıyı ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren oldu.
`HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ YOK´
Aşı olan sağlık çalışanı Gülsedan Altıntopu, "Uzun zamandır pandemi ile mücadele ediyorum. Aşımı oldum. İnşallah bizler için iyi olur" diye konuştu.
Sağlık çalışanı Emine Tunalı da "20 dakika önce aşımı oldum. Herhangi bir yan etkisi yok. Bizler Covid19 ile mücadelede savaşın ön safında yer alan sağlık çalışanları olarak zaten bugünü büyük bir heyecanla bekliyorduk. Zaten devletimize ve bakanımıza güvendiğimiz için herkes gönül rahatlığı ile aşısını olabilir" dedi.
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ise, "Aşılarımız sabahın erken saatlerince başladı. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yönelik aşılarımız sürüyor. Sağlık çalışanlarımız bakanlığımızın `enabız´ uygulamasına girerek randevularını aldı. Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntımız yok, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakanlığımızın Covid19'a yönelik sürdürmüş olduğu savaşı, biz de burada sürdürüyoruz. Bakanlığımızın vermiş olduğu destek sayesinde azalan vaka sayısı ve aşılama ile kısa sürede pandeminin sonuna geleceğimizi ümit ediyoruz. Aşının etkinliği ve güvenirliliği konusunda sıkıntımız olmadığından ben de aşımı oldum. Yüzlerce sağlık çalışanımız oldu, şimdiye kadar herhangi bir yan etki de görülmedi" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-01-14 17:57:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay poşetlerinden esrar çıktı
YEREL HABERLER Çay poşetlerinden esrar çıktı
Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı
YEREL HABERLER Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine ...
Salihli zabıtasından kasap denetimi
YEREL HABERLER Salihli zabıtasından kasap denetimi
Yunusemre'de kitap ve oyuncak kampanyasına devan ediliyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de kitap ve oyuncak kampanyasına devan ...
Manisa Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına aşı vuruldu
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına aşı ...
Başkan Ergün altyapı çalışmaları ile ilgili son durumu paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Ergün altyapı çalışmaları ile ilgili son ...
Erişilebilir Ders Metaryali Eğitim Serisi tanıtıldı
YEREL HABERLER Erişilebilir Ders Metaryali Eğitim Serisi tanıtıldı
Manisa’da 2021 yılında da yatırımlar hız kesmeyecek
YEREL HABERLER Manisa’da 2021 yılında da yatırımlar hız kesmeyecek
Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına online eğitim
YEREL HABERLER Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına online eğitim
Saruhanlı'ya kapalı servis bekleme kabinleri yapılacak
YEREL HABERLER Saruhanlı'ya kapalı servis bekleme kabinleri ...
Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım
YEREL HABERLER Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: ...
Kız arkadaşını öldürdü “Korkutmak istemiştim” dedi 22 yaşında cinayete kurban giden kızın annesi “Benim gülümü soldurdular”
YEREL HABERLER Kız arkadaşını öldürdü “Korkutmak istemiştim” dedi 22 ...
Çay paketlerinden uyuşturucu çıktı Durdurulan yolcu otobüsünde çay paketleri içerisinde gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Çay paketlerinden uyuşturucu çıktı Durdurulan yolcu ...
Spil’de vatandaşların kar keyfi Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk kar yağışı 1517 metre rakımlı Spil Dağı beyaz gelinliğini giydi Kar keyfi yaşayan vatandaşlar: “Biz İzmirliler için kar altından daha değerli”
YEREL HABERLER Spil’de vatandaşların kar keyfi Manisa’nın Spil Dağı ...
Salihli’de ilk aşı başhekim yardımcısına yapıldı
YEREL HABERLER Salihli’de ilk aşı başhekim yardımcısına yapıldı
Akhisarspor'da Dilsöz'ün gözü transferde
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Dilsöz'ün gözü transferde
Alaşehir'de ilk aşı İlçe Sağlık Müdürüne yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de ilk aşı İlçe Sağlık Müdürüne yapıldı
Geleceğin olimpiyat şampiyonlarıa online eğitim
YEREL HABERLER Geleceğin olimpiyat şampiyonlarıa online eğitim
Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok
Güçlerini iyilik için birleştirdiler
YEREL HABERLER Güçlerini iyilik için birleştirdiler
Kula Devlet Hastanesi’nde ilk aşılama başladı
YEREL HABERLER Kula Devlet Hastanesi’nde ilk aşılama başladı
Başkan Alkan’dan Horozköyspor altyapı idmanına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Alkan’dan Horozköyspor altyapı idmanına ...
Saruhanlı Belediyesi Çakmaklı'nın çehresini değiştiriyor
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi Çakmaklı'nın çehresini ...
Manisa ormanlarına kadın eli değdi Toprakla buluşan 1 milyondan fazla fidan Manisa’nın geleceğine nefes olacak Manisa’da ağaçlandırma sahalarında çoğu kadın binlerce orman işçisi yüz binlerce fidanı toprakla buluşturuyor
YEREL HABERLER Manisa ormanlarına kadın eli değdi Toprakla buluşan 1 ...