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Projeyi minikler yürütecek 'Benim canım şehrim Manisa' projesinin minik öğrencileri Kaymakam Uçgun'a projeyi anlattı

İHA

Projeyi minikler yürütecek 'Benim canım şehrim Manisa' projesinin minik öğrencileri Kaymakam Uçgun'a projeyi anlattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, okulun anasınıfı öğretmeni ve öğrencileri tarafından yürütülen 'Benim canım şehrim Manisa' eTwinning projesinin tanıtımı için Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’u makamında ziyaret etti.
Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, okulun anasınıfı öğretmen ve öğrencileri ile yürüttükleri 'Benim canım şehrim Manisa' eTwinning Projesinin kapsamı hakkında Kaymakam Abdullah Uçgun’a bilgilendirmelerde bulundu. Okul müdürü Yılmaz, yürütülen Projenin Manisa ve ilçelerinde bulunan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin yürüttüğü bir eTwinning projesi olduğunu ve proje kapsamının ilçe geneli, 411 yaş aralığındaki çocukları kapsadığını belirtti.
Projeyle, öğrencilerin yaşadıkları şehir olan Manisa ve ilçelerinin, kültürel ve tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini tanımalarını, toprağında yetişen ürünleri ve bu ürünlerden neler yapılabileceğini bilmelerini sağlamak ve beraberinde araştıran, keşfeden, özgüvenli, vatan millet sevgisine sahip bireyler yetiştirmenin hedeflendiği açıklandı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, proje süresince okul idaresi ve öğretmenlerine destek olacağını dile getirdi. Yapılan çalışmalardan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Uçgun, "Projede özveri ile çalışan öğretmenlerimize ve okul yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür faydalı projelerin eğitime katkısı çok büyük olacaktır. Özellikle öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

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