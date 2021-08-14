Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı

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Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesindeki zirai alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 7 dönüm alan zarar gördü.

Çiftçiibrahim Mahallesi'nde yer alan zirai alanda, saat 11.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Mahallelinin de desteğiyle alevler, ekipler tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangında 7 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-08-14 13:40:48



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