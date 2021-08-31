Manisa’da orman yangını

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN

2021-08-31 13:29:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.