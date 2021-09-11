Manisa Futbol Kulübü - BB Erzurumspor: 0-1

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Ersan ERDOĞAN / AKHİSAR, (DHA) -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Kemal Mavi (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (x) Mehmet (xx), Ahmet (x), Sadi (xx), Erhan (x), Sousa (x) (Dk. 46 Hakan x), Nizamettin (x) (Dk. 65 Tabekou x), Kouter (x), Anıl (x) (Dk. 64 Kubilay x), Sertaç (x) (Dk. 80 Kemal), Orgill (x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (xxx) Orhan (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Mustafa Akbaş (x) (Dk. 37 Estrela x) , Mücahit (xxx), Aykut (xx) (Dk. 63 Gökhan Kardeş x), Gökhan Alsan (xxx), Emircan (xxx) (Dk. 90 Oltan), Shala (xx) (Dk. 63 Olanare x), Rosheuvel (x) (Dk. 46 Novikovas x), Eren (xxx)

GOLLER: Dk. 24 Mustafa Yumlu (BŞB Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Erkan Sözeri (Teknik Direktör) (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Kouter, Kubilay, Sousa (Manisa FK), Gökhan, Szumski, Estrela (BB Erzurumspor)

TFF 1´inci Lig´de ilk 3 haftayı galibiyetle tamamlayan Manisa Futbol Kulübü evinde BB Erzurumspor´a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 24´üncü dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.

11´inci dakikada ev sahibi Manisa FK atağında Orgıll´in pasında Nizamettin´in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

24´üncü dakikada rakip Erzurumspor atağında Manisa FK ceza sahasında oluşan karambolde Mustafa Akbaş topu kafasıyla Emircan´a indirdi. Emircan´ın şutu kaleci Muhammed Birkan Tetik´ten sekti. Mustafa Yumlu önüne düşen topu ağlara gönderdi: 0-1.

45´inci dakikada Anıl´ın sağdan ceza sahasına bıraktığı top Aykut´tan sekerek, Sertaç´ın önüne düştü, Sertaç´ın pasında Andre Sousa´nın şutu kale dibinden auta çıktı.

48´inci dakikada Orhan´ın sağdan ortasında savunmadan dönen top Shala´nın önüne düştü. Shala´nın ceza sahası içinden şutu üstten auta çıktı.

50´inci dakikada Hakan taşıdığı topu Sertaç´a verdi, Sertaç´ın sol çaprazdan bıraktığı topa vuran Orgıll´in şutu kalecinin bacakları arasından geçti. Direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

70´inci dakikada Olanare sağdan kendi götürdüğü topu ceza sahasına kadar taşıdı. Ceza sahası içinden şutu auta çıktı.

90+4´üncü dakikada Olanare´nin pasında topla buluşan Novıkovas´ın ceza sahasından şutunu kaleci Muhammed Birkan Tetik kurtardı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN

2021-09-11 22:15:34



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