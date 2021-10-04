Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına devrilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmirİstanbul Otoyolunda R.K. yönetimindeki LER RK 449 Almaya plakalı otomobil, Akhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü R.K. ile otomobilde bulunan H.C.C., H.K, B.K., G.K., ile R.H.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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