Kaymakam Yıldırım trafik denetimine katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, jandarma ve polis uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İlçenin değişik bölgelerinde uygulama yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Ali Yıldırım, ziyarette görevli personelle sohbet ederek trafik uygulamasında durdurulan araçlardaki sürücülere trafikte yayaların önceliğini tanıma, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, trafik ışıklarına uyulması konularında uyarılarda bulundu. Kaymakam Ali Yıldırım’ın trafik uygulama noktası ziyaretlerinde İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, Jandarma Trafik uygulama noktasında ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.