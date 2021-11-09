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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, Soma BIS ile ilgili iddialara açıklık getirdi

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisinde Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullanan abonelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Ergün, Soma BIS ile ilgili iddialara açıklık getirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisinde Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullanan abonelere yönelik açıklamalarda bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı meclisinde Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullanan vatandaşlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soma BIS’nin 2015 yılında 236 abone ile devralındığını ve yapılan 45 milyon Avro’luk yatırımla bugün 13 bin abonenin Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullandığını belirten Başkan Ergün, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Soma ilçemizde ikamet eden hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için bildiğiniz gibi Soma Bölgesel Isıtma Sistemini hayata geçirmiştik. 2015 yılında 236 abone ile devir aldığımız bu sisteme şimdiye kadar 45 milyon Avro yatırım yaptık ve bölgesel ısıtma sistemimizden bugün 13.000 abonemiz faydalanıyor. Geçtiğimiz günlerde bugünkü meclisimizde yüzde 40 zam yapılacağına yönelik bazı çevreler tarafından imza kampanyaları düzenlenmiş. Somalı hemşerilerimizi düşünmediğimize ve Soma’nın sahipsiz olmadığına yönelik açıklamalarda bulunulmuş. Şimdi ben size işin doğrusunu anlatayım.”

“Çok cüzi bir ücret alıyoruz”
Ödemeleri ve artışları örneklerle anlatan Başkan Ergün, “Soma ilçemizde ortalama 100 metrekare evde oturan ve sıcak su hizmetimizden yararlanan bir ailemiz, geçtiğimiz yıl aylık ortalama 278 TL ücret ödedi. Sezonluk tahsil edilen ortalama ısınma gideri ise 2 bin TL’dir. Komisyonlarımızda yapılan görüşme sonucunda güncel piyasadaki fiyat artışlarının altında kalmak kaydıyla bu sene yüzde 26.3’lük bir zam yapılması uygun görüldü. Yeni ücret tarifesi ile bu ailemizin ödeyeceği tutar sezonluk ortalama 2 bin 500 TL’ye gelecek. 202122 sezonu için santralle aramızdaki 25 yıllık sözleşme gereği linyit kömürü fiyat artışı, elektrik üretim ve dağıtım fiyat artışı ile tüketici fiyat artışı ortalaması sonrasında aldığımız sıcak suya yüzde 27.4 oranında bir zam yapıldı. Bir kez daha ifade ediyorum. Santralden aldığımız sıcak suya yüzde 27.4 oranında fiyat artışı gerçekleştirildi. Buna ek olarak elektrik fiyatlarındaki yüzde 53.3’lük artışa rağmen sadece yüzde 26.3 gibi bir artış öngörüyoruz. Yapılan basın açıklamasında ve idaremize iletilen imza dilekçelerinde yaklaşık yüzde 40 demişler. Hem şuana kadar sıcak suya yaptığımız yatırımlar hem de güncel fiyat artışları ile karşılaştırdığımızda Somalı hemşerilerimizden çok cüzi bir ücret alıyoruz” dedi.

Doğalgaz ve kömüre göre daha ekonomik
Bölgesel ısıtma sistemi yerine diğer ısıtma sistemlerinin kullanılması durumunda yapılabilecek ödemeleri örneklerle anlatan Başkan Ergün, “Kaldı ki biraz önce örnek verdiğim bu ailemiz kömür ile ısınıyor olsaydı; 3 bin 750 TL kömür parası + nakliye ve yakıcı parası verecekti. Aynı ısıyı doğalgaz ile sağlamak isterse sezonluk faturası 4 bin 500 ila 6 bin TL arası olacaktı. Hem Soma’mızın havasını temizlediğimiz hem de hemşerilerimize ekonomik ısınma sağladığımız bölgesel ısıtma sistemimiz hakkında yapılan asılsız ve gerçek dışı bu açıklamaların yersiz olduğunu düşünüyor, takdiri Somalı hemşerilerime bırakıyorum” diye konuştu.

“Asfaltta 1313 kilometre ile yeni bir rekor kırdık”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Başkan Ergün, 23 Haziran’da Yunusemre ilçesinden başlattıkları asfalt çalışmalarını yeni bir rekorla tamamladıklarını söyledi.
Manisa'da 23 Haziran’da Yunusemre ilçesi Aigai Antik Kenti’nden başlattıkları asfalt sezonunu bu hafta itibariyle tamamlayacaklarını belirten Başkan Ergün, “4 şantiyemiz, 260 aracımız ve 320 personelimizle 2021 yılı asfalt sezonunda 1.247 kilometre sathi kaplama ve 63 kilometre beton asfalt yaparak yeni bir rekor kırdık. İnşallah bu hafta sonuna kadar da sathi kaplama asfalt rakamını 1.250 kilometreye çıkararak sezonu kapatacağız. 2021 yılı asfalt hedefimiz 1.200 kilometreydi. Hedefimizin de üzerine çıkarak hemşerilerimize güvenli ve konforlu yollar kazandırdık. Ahmetli ilçemize 14.7 kilometre, Akhisar ilçemize 160.7 kilometre, Alaşehir ilçemize 79.8 kilometre, Demirci ilçemize 105.2 kilometre, Gördes ilçemize 113 kilometre, Gölmarmara ilçemize 33.4 kilometre, Kırkağaç ilçemize 21.5 kilometre, Kula ilçemize 68.3 kilometre, Köprübaşı ilçemize 50.8 kilometre, Salihli ilçemize 129 kilometre, Sarıgöl ilçemize 61.5 kilometre, Saruhanlı ilçemize 45 kilometre, Selendi ilçemize 47 kilometre, Soma ilçemize 41.1 kilometre, Turgutlu ilçemize 61 kilometre, Şehzadeler ilçemize 120.5 kilometre ve Yunusemre ilçemize 94.7 kilometre asfalt atımını tamamladık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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