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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı

İHA

Manisa'da otomobil menfeze uçtu: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
E96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada Aydın L.'nin (26) kullandığı 45 ABA 561 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak atık su menfezine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AK Parti Manisa İl Teşkilatının düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' programından dönen Selendi Gençlik Kolları üyelerinin bulunduğu öğrenilen otomobilde Furkan Türkyılmaz (19), Ziya Akcan (25) ile adı öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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