Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken freni tutmayan tır, gemi motoru taşıyan konvoy aracına çarptı. Öncülük yapan jandarma ekibinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kazada, konvoy aracının sürücüsü ile tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Fatih Eşme idaresindeki 43 KM 737 plakalı tır, seyir halindeyken frenlerinin tutmaması sebebi ile aynı yönde seyir halinde olan gemi motoru taşıyan konvoyun Selvet Şen idaresindeki 34 ABG 485 plakalı öncü aracına arkadan çarptı. Konvoyu arkadan takip ederek güvenliği sağlayan jandarma aracının tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kazada, çarpışmanın şiddetiyle öncü aracı yol kenarındaki şarampole devrildi. Öncü aracına çarpan tır kontrolden çıkarken, önce gemi motoru taşıyan tıra, ardından da orta refüje çarparak durabildi. Kaza şiddetiyle öncü aracının sürücüsü Selvet Şen ile tır sürücüsü Hasan Fatih Eşme yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebi ile İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik, emniyet güçlerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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