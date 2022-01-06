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DEVA Partisi Manisa teşkilatında deprem DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Prof. Dr. Süreyya Sakınç hem başkanlıktan hem de partiden istifa ettiğini duyurdu

İHA

DEVA Partisi Manisa teşkilatında deprem DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Prof. Dr. Süreyya Sakınç hem başkanlıktan hem de partiden istifa ettiğini duyurdu

DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Prof. Dr. Süreyya Sakınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem başkanlıktan hem de partiden istifa ettiğini duyurdu. Sakınç istifa gerekçesini, "Çıkar gruplarının neden olduğu rahatsızlıklar ve siyaseten etik olmayan davranışlar' olarak açıkladı.
DEVA Partisi'nin Manisa kurucu il başkanı olan Prof. Dr. Süreyya Sakınç, hem başkanlıktan hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Sakınç, "İlkelerimin geçerli olmadığı DEVA Partisi'nde siyaset yapma ve halkımıza hizmet etme imkanım kalmamıştır" dedi.
Prof. Dr. Süreyya Sakınç istifasını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Kuruluşunda inanarak görev ve sorumluluk aldığım DEVA Partisi Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden 06 Ocak 2022 günü itibariyle istifa ediyorum. İl yönetiminde birlikte çalışma imkanım kalmayan kişiler ve çıkar gruplarının neden olduğu rahatsızlıkları ve siyaseten etik olmayan davranışlarını parti genel merkezimize defalarca iletmeme rağmen, il başkanı olarak il teşkilatı üzerindeki yetki ve tasarruflarıma müdahale edilmiş ve siyaset yapmam engellenmiştir. İlkelerimin geçerli olmadığı DEVA Partisi'nde siyaset yapma ve halkımıza hizmet etme imkanım kalmamıştır. Tüm Manisalı hemşehrilerime şahsıma gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim."
Atama yapılıncaya kadar il başkanlığı görevini vekaleten DEVA Partisi Manisa İl Teşkilat İşleri Başkanı Sertaç Teker'in yürüteceği öğrenildi.
Öte yandan, 2021 Nisan ayında 9 yönetim kurulu üyesiyle birlikte istifa eden DEVA Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Ramazan Çevik de istifa gerekçesi olarak İl Başkanı Süreyya Sakınç'ın tutum ve yanlış uygulamalarını göstermişti.

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