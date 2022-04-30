Turgutlu Belediyesinde geleneksel bayramlaşma yapıldı

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Turgutlu Belediyesinde her bayramda geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ve Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile başkanlık makamında belediye personeli ile bayramlaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Turgutlu’muza birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızla bayramlaşma törenini gerçekleştirdik. Daha güzel bir Turgutlu için emek veren, işine alın terini akıtan tüm mesai arkadaşlarıma aileleriyle, sevdikleriyle beraber hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.

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