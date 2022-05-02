Başkan Ergün huzurevi sakinlerini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmailMuammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda kalan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden, ellerini öperek bayramlarını kutlayan Başkan Ergün, hediye takdiminde de bulundu.

Gün boyunca resmi bayramlaşma töreninin yanı sıra Büyükşehir birimlerindeki nöbetçi personelleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, huzurevi sakinlerini de unutmadı. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmailMuammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda kalan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ile daire başkanları eşlik etti.

Huzurevi ve dinlenme yurdunun erkek ve yaşlı bölümlerindeki huzurevi sakinlerini tek tek ziyaret ederek, ellerini öpen ve bayramlarını kutlayan Başkan Ergün, hediye takdiminde de bulundu. Kendilerini unutmayan Başkan Ergün’e teşekkür eden huzurevi sakinleri de, bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Başkan Ergün, “Rabbim, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin, sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin” temennisinde bulundu.

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