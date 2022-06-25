Manisa OSB'de hidrojen sülfür gazı tehlikesi; 4 işçi zehirlendi



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) elektrik kablosu üreten bir fabrikanın 4 işçisi, gece saatlerinde çıktıkları moladan sonra zehirlendi. Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ise OSB'deki atık su kanalında yaptıkları incelemede hidrojen sülfür gazı belirtilerine rastladı. Zehirlenmelerin sanayi kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

Manisa OSB 4.'üncü kısımda elektrik kablosu üretimi yapan bir fabrikanın 4 çalışanı, gece 03.30 sıralarında molaya çıktıkları esnada atık su kanalından gelen gazdan etkilendi. Şüphe üzerine çevre hastanelere kaldırılan 4 işçinin, zehirlendiği tespit edildi. Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı. Zehirlenmeye neden olan gazın, Muradi Organize Sanayi Sitesi 21'inci Sokak üzerindeki başka bir işletme tarafından atık olarak bırakılan hidrojen sülfür gazı olabileceği üzerinde durulurken, AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede de benzer tespitlere ulaşıldı. Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de atık su kanalının 10 ayrı bölgesinden, bakanlığın referans laboratuvarlarında analiz edilmek üzere numune aldı. Eşleştirme analizi sonucu, zehirlenmeye neden olan firmalara yaptırım uygulanması bekleniliyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, "Saat 03.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, burada yoğun bir gaz oluşumu bildirildi. Zaman zaman bu bölgede buna benzer şikayetler geliyordu, çalışmalarımızı da yapıyorduk ama zehirlenme olayının ardından bölgede farklı çalışmalar uyguladık. Çıkış noktası olmak üzere kanalın 10 ayrı noktasından numune aldık. Bu numuneleri bakanlığımızın çevre referans laboratuvarlarında analiz ettireceğiz. Eşleştirme analizi sonuçlarına göre idari ve cezai işlemleri uygulayacağız" diye konuştu.

'SANAYİ KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Bölgede durumun normale döndüğünü ve uçucu bir gaz kokusu hissetmediklerini kaydeden Kara, "Bulunduğumuz bölge sanayi bölgesi, dolayısıyla Devlet Su İşleri (DSİ) kanalının, Manisa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü alt yapısının, organize sanayi bölgelerinin bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Olayın muhtemelen sanayi kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu net söyleyebilmek için analiz sonuçlarını beklememiz gerekmektedir" dedi.

Öte yandan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-06-25 19:30:23



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