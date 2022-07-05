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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da kaçak yapılaşmaya karşı sıkı tedbir

İHA

Kaçak yapılaşmayla mücadele çerçevesinde Manisa Valiliği tarafından kurulan Kaçak Yapılaşma ile Mücadele ve Yıkım Komisyonu kararı ile beton taşıma mikserleri için firmalara yetki belgesi düzenlemesinin getirilmesinin ardından beton firmalarından hazır beton satın almak isteyen kişi, tüzel kişi veya kurumların ilgili ilçe belediyesinden Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi alması gerekeceği ve bu belge ile beton taşımacılığına izin verileceği belirtildi.

Manisa'da kaçak yapılaşmaya karşı sıkı tedbir

Kaçak yapılaşmayla mücadele çerçevesinde Manisa Valiliği tarafından kurulan Kaçak Yapılaşma ile Mücadele ve Yıkım Komisyonu kararı ile beton taşıma mikserleri için firmalara yetki belgesi düzenlemesinin getirilmesinin ardından beton firmalarından hazır beton satın almak isteyen kişi, tüzel kişi veya kurumların ilgili ilçe belediyesinden Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi alması gerekeceği ve bu belge ile beton taşımacılığına izin verileceği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Manisa Valiliği Kaçak Yapılaşma ile Mücadele ve Yıkım Komisyonu kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Manisa Valiliği tarafından yürütülen kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayla mücadele çalışması çerçevesinde kurulan Kaçak Yapılaşma ile Mücadele ve Yıkım Komisyonu tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca düzenleme yapılması talep edilmiştir. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 11.02.2022 tarih ve 2022/21 sayılı karar ile ilk aşamada Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde Yetki Belgesi’ne sahip beton firmalarından hazır beton satın almak isteyen kişi, tüzel kişi veya kurumların ilgili İlçe Belediyesi’nden Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi alması gerekecek ve bu belge ile beton taşımacılığına izin verilecek” denildi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; söz konusu Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi kaçak yapılara beton verilmesinin önüne geçileceği, ayrıca beton mikserlerinde bulunan araç takip sistemi, kameralar ve yapılan denetimler ile hazır beton firmalarının denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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