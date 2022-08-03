Salihli çarşamba pazaryerinin açık alanı membran ile kapatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarda çarşamba günleri binlerce vatandaşın faydalandığı pazaryerinin açık alanı membran ile kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında Çarşamba Pazarının üstü açık kalan kısımlarının kapatılması için protokol imzalanmasından sonra çalışmaların başladığı Çarşamba Pazarında, 2 bin 200 metre büyüklüğündeki açık alan, asma germe membran malzeme ile kapatılarak pazaryeri esnaflarının hizmetine sunuldu. Pazaryerinin üstü açık bölümlerinin kapatılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren pazarcı esnafları da, yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’ye kazandırılan Bedesten Çarşısı, Otopark ve Pazaryeri projesinin açık kalan kısımlarının imzalanan protokol gereği Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kapatıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Projenin ihalesi Salihli Belediyesi tarafından yapıldı. Projenin maliyetini Büyükşehir ile Belediyemiz ortaklaşa finanse etti. Pazaryerinin Ankara asfaltı tarafında bulunan 2 bin 200 metre büyüklüğündeki açık alan, asma germe membran malzeme ile kapatıldı. Pazaryerinin ışık almasını sağlayan orta alandaki 1.750 metrelik şeffaf bölüm de file gölgelik ile kapatılarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın sıcaktan etkilenmesi önlendi. Kışın yağışlardan yazın da sıcaktan etkilenen esnaflarımız ve vatandaşlarımız için güzel bir çalışma yaptık ve pazaryeri esnaflarımız da bu düzenlemeden oldukça mutlu oldu. Halkımızın taleplerinin yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazaryeri esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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