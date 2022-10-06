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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar, SMA hastası İrem Nur'a destek için oyuncaklarını sattı

DHA

Çocuklar, SMA hastası İrem Nur'a destek için oyuncaklarını sattı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-  MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşları 6 ile 8 yaş arasında değişen 3 kız çocuğu, oturdukları apartmanın önünde açtıkları tezgahta oyuncaklarını satarak, kazandıkları parayı 23 aylık SMA hastası İrem Nur bebeğe bağışladı. İrem Nur'un annesi Ceylan Çakto, sosyal medya hesabından çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.
Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi Melis Sarıkaya (8), Öykü Sarıkaya (6) ve Zeynep Masal Taşoğlu (7)  oturdukları apartmanın önüne serdikleri oyuncaklarını satışa çıkarttı. Çocuklarının Turgutlu ilçesinde yaşayan SMA Tip1 hastası İrem Nur Çakto için oyuncaklarını sattıklarını öğrenen aileler de çocuklarına destek verdi. Kampanya mahallede büyük ilgi görürken, çevredekilerde oyuncak alarak çocuklara destek verdi. Çocukları adına, İrem Nur bebeğin annesi Ceylan Çakto ile irtibata geçen aileler, çocuklarının topladığı 700 lirayı İrem Nur için açılan bağış hesabına gönderdi. Anne Ceylan Çakto ise sosyal medya hesabından çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.
'SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ'
Oyuncaklarını satan çocuklardan Öykü Sarıkaya, "Oyuncularımızı SMA hastası İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için satıyoruz. Bizden oyuncak alarak destek veren büyüklerimize teşekkür ederiz" dedi.  Öykü Sarıkaya'nın ablası Melis Sarıkaya ise "SMA hastası İrem için oyuncaklarımızı satarak para topluyoruz. Paraları İrem Nur bebeğe vererek onun ilacını almasını ve sağlığına kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Oyuncaklarını satan çocuklardan Zeynep Masal Taşoğlu'nun annesi Dilek Taşoğlu da "İrem Nur için çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinliğe başladık. Onun yaşaması için ailece destek oluyoruz. Kampanya çocuklarımızın merhamet duygularını geliştirmeleri adına güzel oldu. Çocukların fikri ve kendileri başladılar, biz de destek verdik. Çok mutluyuz. SMA hastası çocuklar için bu gibi organizasyonlar fazlalaşmasını istiyoruz. Çocuklarımızın başlattığı kampanyaya herkesin yardımını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-06 11:10:42

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