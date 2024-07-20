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        Haberler Magazin Mansur Ark ile Reyhan Karaca aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

        Mansur Ark ile Reyhan Karaca aşk mı yaşıyor?

        Bir döneme damgalarını vuran şarkıcılar Mansur Ark ile Reyhan Karaca'nın görüntüleri ve yapılan yorum aşk dedikodularını beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:20
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        "90'lar partileri"nde birlikte sahne alan Mansur Ark ile Reyhan Karaca, Antalya'da görüntülendi.

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        DJ Hakan Küfündür, Mansur Ark ile Reyhan Karaca'nın denizde çekilen görüntülerini yayımladı.

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        Küfündür paylaşıma, "Hadi bakalım, mutluluklar" mesajını yazdı ve kalp emojisi koydu.

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        Bu görüntüler, "Mansur Ark ile Reyhan Karaca aşk mı yaşıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

        #reyhan karaca
        #Mansur Ark
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