Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs Ayı Olağan Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BAŞKANLARIMIZ SON DERECE BAŞARILI"

DHA'daki habere göre Yavaş, tüm belediyelerin denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Hiçbirimiz denetlemeden kaçmıyoruz ama adil bir şekilde tüm belediyeler denetlenmeli. Daha önce verdiğimiz 100 kadar dosyanın başına gelenleri gördük. Hiçbir şey yapılmıyor; sadece CHP'li belediyeler ya da muhalefet belediyeleri suçlu görülmek isteniyor. Bunun sebebi belediye başkanlarımızın son derece başarılı olması ve iktidarı değiştirecek konumda olması.

REKLAM

"2019 ÖNCESİNİ İSTEYEN YOK"

Başka hiçbir sebep yok. Adil bir şekilde, 4483'e (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun) uygun şekilde müfettişin gelip incelemesi ve sonucuna göre değerlendirmesi lazım ama gelen müfettişler, Sayıştay elemanları hep 2019 sonrasını istiyorlar. 2019 öncesini isteyen yok.

"SAYIŞTAY RAPORLARI HERKESE AÇILMALI"

Yeni seçilenlerde de tahmin ediyorum; milat 2024 olacak; bu yanlış bir şey. Hepsi denetlenmeli, biz gerçekten kul hakkı yenmesini istemiyoruz. Kamu malına el uzatan herkes cehennemliktir diyoruz ama herkes. Bunu yapan belediye başkanı, kimliği, partisi hiç önemli değildir. Bu konuda şeffaf olunması lazım. Sayıştay raporlarının herkese açıklanması lazım. Aynı zamanda bakanlıklarla ilgili Sayıştay raporlarının da açıklanması lazım ki kamu malına kim el uzatıyor, kim el uzatmıyor bunlar ortaya çıksın ifadelerini kullandı.