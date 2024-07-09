Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı karede
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ile Feriha Öner dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek yaptı. Yavaş ve Gökçek yıllar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, oğlunu evlendirdi.
Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner için nikah töreni düzenlendi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikah töreninde dikkat çeken isimler vardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski başkan Melih Gökçek damadın nikah şahitliğini yaptı. AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan ise gelinin şahidi oldu.