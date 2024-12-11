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        Haberler Gündem Çevre Marangozlardaki ahşap atıklar yuva oldu | Son dakika haberleri

        Marangozlardaki ahşap atıklar "Sıfır Atık" temasıyla kuşlara yuva oldu

        Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programında öğrenim gören gençler, marangozların atölyelerinden topladığı atık ahşap parçalarını kuş yuvalarına dönüştürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:00
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        Marangozlardaki ahşap atıklar yuva oldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor. Projeye bir destek de Batman Üniversitesinde okuyan öğrencilerden geldi.

        Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programında okuyan gençler, derslerden arta kalan zamanlarda marangozların atölyelerini gezerek, kullanılmayan ahşap atıkları topluyor.

        Topladıkları atık ahşap parçalarını atölyede çeşitli işlemlerden geçiren üniversiteli gençler, kuşları soğuk havadan korumak için onlara yuva yapıyor.

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        Hazırladıkları 55 kuş yuvasını kampüsteki ormanlık alanda ağaçlara asan gençler, atık ahşap parçalarından yuva yapmayı sürdürüyor.

        "ÖĞRENCİLERİMİZ KUŞ YUVASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR"

        Rektör Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak Sıfır Atık Projesi'nin destekçilerinden biri olduklarını söyledi. Projenin ülke ekonomisine büyük kazanım sağladığını ifade eden Demir, projenin sadece ülkede değil, dünyada da takipçileri olduğunu belirtti.

        Batman Üniversitesi olarak da ahşap atıkları değerlendirdiklerini anlatan Demir, "Öğrencilerimiz atıkları toplayıp atölyede kuş yuvasına dönüştürüyor. Daha sonra kuş yuvalarını Dicle Nehri kenarında bulunan Batı Raman Kampüsü'müzde bulunan ormanlık alanda ağaçlara asıyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında hem atıkları değerlendirmiş hem de kampüsümüzde biyolojik çeşitliliğin arttırılması çalışmalarına katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi.

        "ÇEVRESEL ATIKLARI ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERER DÖNÜŞTÜRDÜK"

        Öğretim Görevlisi Dr. İzham Kılınç da çevresel atıkları sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini belirtti. Daha önce ahşap atıklardan Kedi Evi Projesi yürüttüklerini anlatan Kılınç, bu yıl ise kuş yuvası yapmaya karar verdiklerini söyledi.

        Kılınç, yuvaların dayanıklı olması için ahşap atıklar tercih ettiklerini dile getirerek, "Özellikle ahşap ve ahşap esaslı malzemeleri tercih ediyoruz. Bu kapsamda il genelinde atık topladık. Bunları atölyemize getirip geri dönüşümle kuş yuvaları elde ettik" diye konuştu.

        "HEM DOĞAYI KORUDUK HEM HAYVANLARA DESTEK SUNDUK"

        Öğrencilerden Büşra Savaş, marangozlardan topladıkları atıklarla kuş yuvası hazırlayıp bunları kampüs içerisindeki ormanlık alana astıklarını söyledi.

        Rıdvan Yakut da arkadaşlarıyla topladıkları atıkları, geri dönüşümünü sağlamak, doğaya kazandırmak, kuşlara yuva yapmak için atölyede çeşitli işlemlerden geçirdiklerini ifade ederek, bu sayede hem doğayı koruduklarını hem de doğadaki hayvanlara destek sunduklarını kaydetti.

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