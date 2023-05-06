'Coronation Street'te 'Lena Thistlewood' karakterini canlandıran Maria Charles'tan acı haber geldi. Charles'ın 93 yaşında yaşama veda ettiği öğrenildi.
MARIA CHARLES HAKKINDA
İngiliz oyuncu, 'Coronation Street'teki 'Lena Thistlewood' karakterinin yanı sıra 'Hot Fuzz'da 'Bayan Reaper'ı ve 'Agony'de zorba anne 'Bea Fisher'ı canlandırmıştı.
En son 2009'da 'Skins' dizisinde 'Granny' karakterine hayat veren Maria Charles, 1945'te kariyerine başlamıştı.
REDDETMİŞTİ
Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde boy gösterdikten sonra TV ekranlarına da çıkmaya başlayan Charles, tiyatrodan da vazgeçmemişti.
'The Boyfriend' oyunuyla Broadway'de de sahne alma fırsatını yakalayan Charles, o dönem hamile olduğu için teklifi reddetmişti.
Fotoğraflar: Avalon
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