Mariah Carey ile Anderson Paak el ele
Mariah Carey, müzisyen Anderson Paak ile akşam yemeği çıkışında el ele görüntülendi
Mariah Carey, Anderson Paak ile aşk yaşadığı söylentilerini kanıtlayan fotoğraflar verdi. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı, 38 yaşındaki Paak ile tatil destinasyonu olarak tercih edilen Aspen'de akşam yemeğine çıktığında görüntülendi.
İkilinin objektiflere yansıyan karelerinde el ele tutuştukları görüldü. Samimi görüntü vermeleri, yeni bir aşk doğduğu şeklinde yorumlandı.
Mariah Carey ve Anderson Paak, yemek yedikleri mekandan çıkarken yüzleri gülüyordu. Paak'ın Carey için kapıyı tutarken bir elini de beline dolaması dikkat çekti.
Ancak ikili, restorandan farklı araçlara binerek ayrıldı.
İkilinin aralarında aşk olmadığını, sadece birlikte yeni bir müzik çalışması yaptıklarını ve Aspen'de stüdyoya girdiklerini, bu akşam yemeği buluşmasının da stüdyo çalışmasına ara verdiklerinde gerçekleştiğini söyleyenler de vardı.
Anderson Paak, 2010'da evlendiği, iki çocuğunun annesi Jae Lin'e ocak ayında boşanma davası açmıştı.
Mariah Carey'nin eski eşi Nick Canon ile Moroccan ve Monroe adında 13 yaşında ikiz çocukları var.
2006'da birlikte çalışmaya başladığı Bryan Tanaka ile yaklaşık 7 yıl yaşadığı aşk da geçen yıl bitmişti.