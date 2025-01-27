Marmaraereğlisi'nde yol tepkisi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yolların bozukluğu hem araç sürücülerini hem de yayaları zor durumda bırakıyor.

Çamur ve çukurlarla dolu yollardan şikâyet eden mahalle sakinleri, günlük hayatlarının olumsuz etkileyen bu sorunun çözülmesi için imza kampanyası düzenleyip yetkililere ilettiklerini ancak henüz bir çözüm bulunmadığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş kendi sokağındaki durumu fotoğraflarla gözler önüne serdi. Çamur nedeniyle yürümekte bile zorlandıklarını belirten vatandaş, "Bu yollar hem biz yayaları hem de araç sürücülerini zor durumda bırakıyor. Özellikle yağışlı havalarda durum daha da kötüleşiyor. Yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların tepkilerine rağmen henüz somut bir adım atılmadığını belirten mahalle halkı, yol sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyor.