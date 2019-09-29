Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard’ın yurtdışı alışverişlerine yönelik avantaj programı “Mastercard Seyahat Programı" (Mastercard Traveler Rewards) Türkiye’deki kart sahiplerinin kullanımına da sunuldu.

Konuyla ilgili olarak Mastercard’tan yapılan duyuruya göre Mastercard Seyahat Programı, Mastercard World Elite ve Black Edition kart sahiplerine Mastercard kartları ile yurtdışında, seçili iş yerlerinde özel indirimler sağlayacak.

EKSTREYE OTOMATİK YANSIYACAK

Program ile kullanıcılar yurt dışında giyimden restorana, araç kiralamadan konaklamaya 100’den fazla markada ekstrelerinde indirim kazanacak. Mastercard’tan yapılan açıklamaya göre sözkonusu indirimler 7 iş günü içinde ekstreye otomatik olarak yansıtılacak.

Yapılan açıklamaya göre mastercard’ın yurt dışı indirim programı dahilinde, indirimlerden yararlanmak ve para iadesi alınabilmesi için, uluslararası katılımcı iş yerlerinde online ya da mağaza içerisinde gerçekleştirilecek ödemelerin geçerli Mastercard kartı ile yapılması gerekiyor.

Her hangi bir kupon kullanımı ya da kayıt ihtiyacı olmayan Mastercard Seyahat Programı dahilinde yer alan teklifte belirtilen para birimini kullanarak geçerli Mastercard kart ile ödeme yapıldığında, otomatik olarak para iadesi alınabilecek.

“Mağazada harcama” olarak belirtilen tüm teklifler için teklifin geçerliliğini sağlamak amacıyla bahsi geçen yere seyahat etmek gerekiyor. Ancak yapılan duyuruya göre online ödemenin geçerli olduğu teklifler için teklifin para birimini kullanıp, geçerli koşulları yerine getiren kart kullanıcıları, kendi ülkelerinde yaptığı online alışverişte de söz konusu para iadesine hak kazanabilecek.