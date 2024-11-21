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        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın ikinci takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, "5 çeşit balıktan" yemek yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 21 Kasım 2024 Perşembe MasterChef eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 19:02 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:02
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        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. En başarılı tabağı yapan takım, haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olacak. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Kaan eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, '5 çeşit balık' yemeği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi takım

        Onur (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Kerem

        Şirin

        Semih

        Muratcan

        6

        Kırmızı Takım

        Eda (Takım Kaptanı)

        Emre

        Alper

        Kaan

        Erim

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 KASIM?

        MasterChef'te elenen son isim Ezgi oldu.

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