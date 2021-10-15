Ekranların sevilen ve en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021’de sekizinci haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef’te Mardin’de oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu bir takım farklı bir şekilde kazandı. İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şef Ömür Akkor tarafından hazırlanan, yöresel yemeklerden oluşan beş çeşit yemeğin olduğu menü için yetmiş dakika süre verildi. Süre bitiminde yemekler, yedi konuğa ikram edildi. Misafirlerin yemekler için kullandığı oylar MasterChef stüdyosunda sayıldı. Beş çeşit yemek için verilen 35 oy sayımı ile kazanan takım belli oldu.

Oyların sayımı sonucunda Mavi takım, üç yemekte farklı bir şekilde başarılı olup dokunulmazlığı kazanan takım oldu. Mavi takım, tüm yemekleri kazandı. Genel skorda ise 28-7 skorla üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, ana ürün olarak Ayçiçek yağı verdi. Bu ürünle, kızartma tekniğinin ön planda olduğu yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, tadım yaptığı yemeklerden başarılı olanları açıkladı. Finale kalan isimler Dilara, Sergen ve Safanur oldu.

MASTERCHEF ALTINCI ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu isimler arasından gecenin en iyi yemeğini yapan Dilara, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlığı kazanan Dilara, kalan altı takım arkadaşı arasından potaya göndereceği seçmek zorunda kaldı. Dilara’nın potaya gönderdiği Ateş, haftanın altıncı eleme adayı oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef’te bu hafta ilk eleme adayı Mert olmuştu. Kaptanlık oyunu sonrasında ceza oyunu oynanmış ve Mert, en başarısız tabağı çıkarmıştı. Sonrasında iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımda Rabia, Eren, Pelin ve Burcu eleme adayı olmuştu. Bu akşam ise kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, Ateş’i altıncı eleme adayı olarak gösterdi. Oylama sonucunda Safanur ve Milhan, beşer kez isimleri yazıldı. Bu durumda potaya girecek ismi takım kaptanı Sergen belirledi. Sergen’in potaya gönderdiği Milhan, yedinci eleme adayı oldu.