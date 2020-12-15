MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıların sevdiği bir kişi stüdyoya katıldı ve her yarışmacı sevdiği kişi ile takım olup 30 bin lirayı kazanmak için mücadele etti. Peki, ödül oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'DE YENİ KURALLAR!

Somer Şef "Her gün bir eğlence yemeği daha sonra eleme potası yemeği yapacağız. Vereceğimiz yemeği en az başarılı yapan eleme potası adayı olacak. Her gün bir aday çıkaracağız 4 kişi çıktıktan sonra eleme oyunu yapacağız." dedi.

MEHMET ŞEF'İN DUYGUSAL ANLARI

Mehmet Şef duygusal anlar yaşadı."Biliyorsunuz babam bende yara, bir gün birlikte yemek yapabilirdik ama olmayınca olmuyor... Herkes annesinin ve babasının kıymetini bilsin sonra telafisi olmuyor."

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Şefler Mehmet Şef'in yapmış olduğu Beef Wellington yemeğini yarışmacılardan yapmasını istedi. 1 saat 20 dakikalık zorlu mücadelenin ardından sıralama şöyle oluştu.

Birinci: Barbaros

İkinci: Özgül

Üçüncü: Serhat

Dördüncü: Emir

Eleme adayı: Eray

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de eleme oyunu öncesi renkli anlar yaşandı. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül stüdyoda aileleleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadı. MasterChef yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşı tezgah başına geçti.

Soru cevap oyunu sonrasında da yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamaya başladı. Şeflerin kararı sonrasında ailelerle yemek yapma oyununu ve 30 liralık ödülü kazanan isim Serhat ve nişanlısı Burcu oldu.