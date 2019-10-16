MasterChef ekranlara gelen son bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan balık yemeği yapmasını istedi fakat yarışmacıların neredeyse yarısı verilen sürede yemeğini tamamlayamadı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef kim potada? İşte, 15 Ekim MasterChef Türkiye son bölüm...

MEHMET ŞEF, SUNA'YI CEZALANDIRDI

MasterChef Türkiye 30. bölümde Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Mavi takımda şeflerin en hassas olduğu nokta olan hijyen konusunda hata yapan Suna'yı Mehmet Şef cezalandırdı ve 3 dakika yemeklere yardım etmeme cezası verdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu için Tebessüm Kahvesi'ne gidildi. Tebessüm Kahvesi çalışanları 10 down sendromlu genç için en lezzetli yemekler yapıldı. Eğlenceli ve sevgi dolu anların yaşandığı tadımların ardından puanlar verildi. Ve oylamanın sonucunda 7 - 4 Ekin'in kaptanlık yaptığı Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Suna'nın kaptanlığındaki Mavi takım da bireysel dokunulmazlık oyununa gitti. Bireysel dokunulmazlık için zor bir balık yemeği verildi. 1 saat içerisinde yapılması istenen tabak yarışmacıları çok zorladı. 3 yarışmacı Güzide, Mustafa ve Yasin tabağını yetiştiremeyerek büyük bir şok yaşadı. Tadımın ardından Suna ve Batuhan en iyi iki tabağı çıkaran yarışmacılar oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Batuhan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan ilk eleme adayı olarak Güzide'yi seçti. Mavi takım ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Eda ve Yekaterina 4 oyla berabere kaldı. Beraberlik durumunda eleme potasına gidecek yarışmacıyı takım kaptanı belirliyor. Yani bu akşamki oylamada eleme potasına gidecek ikinci isimi Suna belirledi. Suna eleme potasına Yekaterina'yı soktu.