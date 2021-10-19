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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim 2021 Mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef yeni takımlar

MasterChef dün akşam ekrana kaptanlık oyunu heyecanı ile geldi. Mavi takımın yeni kaptanı belli oldu. Mavi takımın yeni kaptanının söyleyeceği isim de Kırmızı takımın yeni kaptanı oldu ve yarışmada takımlar yeniden oluşturuldu. Her iki takım kaptanı da, uygulayacakları stratejiye göre bir takım kurdu ve mücadele hafta boyunca sürecek. MasterChef takım kaptanları kimler oldu? 18 Ekim 2021 haftanın MasterChef takımları

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim 2021 Mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef yeni takımlar

Yarışmacılar arasında en iyi tulumba tatlısını yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı oldu. Bu hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı ile takım kadrolarını oluşturdu. Sonrasında kaptanlar düellosu heyecanı yaşandı. İşte MasterChef yeni bölüm gelişmeleri haberimizde.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam 93. yeni bölümde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son on dörde kalmaya başaran yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Şeflerin kaptanlık oyununda istediği yemek ise tulumba tatlısı. Yirmi adet tulumba için kırk dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıktan sonra son altıyı açıkladı. Finale kalan Dilara, Hasan, Tahsin, Ateş, Araz ve Eren oldu. Gecenin en başarılı isimi Hasan, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu akşam, yarışmacılar arasından gecenin en iyi tulumba tatlısını yapan isim, şeflerin yapacağı tadım sonrasında belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Hasan, yeni haftanın Mavi takım kaptanı oldu. Ve bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra sıra takımların oluşturulmasına geldi. Bu hafta on dört yarışmacı olduğu için iki takımda yedişer yarışmacı var. İki kaptan, yapacağı strateji ile haftayı galip bitirmek için istediği yarışmacıları takımına katmak istedi. Kaptanların seçimi sonrasında oluşan takım kadroları şu şekilde;

MAVİ TAKIM: Hasan (kaptan), Sergen, Tahsin, Araz, Dilara, Safanur, Rabia

KIRMIZI TAKIM: Mert (kaptan), Eren, Emre, Burcu, Azize, Ateş, Pelin

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde son olarak kaptanlar düellosu ekrana geldi. Şefler, hangi takımın avantaj kazanacağı belirlemek için kaptanlar arasında düello yaptı. Şefler, kaptanlardan yarım saat içinde on tane yapmalarını istedi. Süre bitiminde şefler tadım yaparak kazanan ismi açıkladı. Rakibine göre daha başarılı olan ve düelloyu kazanan Hasan, takımına önemli bir avantajı kazandırdı.

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