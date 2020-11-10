MasterChef 2020'de haftanın ilk günü oldukça heyecanlı bir oyun ile başladı ve yarışmacılar kaptanlık mücadelesi için kollarını sıvadı. 9 Kasım Pazartesi MasterChef 2020'de kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan "çiğköfte" hazırlamalarını istedi. En lezzetli yemeği yapan takım kaptanı oldu. İşte, 9 Kasım Pazartesi MasterChef 2020 yeni takım kaptanları ve haftanın yeni takımları...

MASTERCHEF 2020 YENİ TAKIM KAPTANLARI

Bu akşam MasterChef 2020'de muhteşem bir kaptanlık mücadelesi ekrana geldi ve yarışmacılar tüm gücüyle birbirinden lezzetli çiğköfteleri ortaya koydu. Günün sonunda en başarılı çiğköfteyi hazırlayan yarışmacı, yani Mavi takımın kaptanı belli oldu. Şefler tarafından Ayyüce, Eray ve Esra en başarılı tabağı hazırlayan ilk üç isim olarak seçildi.

Böylece, 9 Kasım Pazartesi günü MasterChef 2020'de kaptanlığı kazanan isim, haftanın yeni takım kaptanı Esra oldu. Esra, karşı takımın kaptanı olması için Emir'i seçti ve Kırmızı takımın bu haftaki kaptanı Emir oldu.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

"MasterChef 2020'de kim elendi" sorusunun yanıtı, nefes kesen yarışma programının takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın eleme adayları olan Furkan, Barbaros ve Uğur, Mehmet Şef'in özel tarifi olan kaz ciğeri terrineyi en iyi şekilde hazırlayarak, şefin tabağına en yakın tabağı yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemek olan kaz ciğeri terrineyi bitiren yarışmacılar arasında MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu. Furkan, Barbaros ve Uğur arasından zorlu mücadelede en kötü tabağı yaparak mücadeleye veda eden isim Furkan oldu.