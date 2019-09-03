MasterChef'te bu akşam ilk eleme adayları belirlendi. MasterChef Türkiye'de takımların dokunulmazlık mücadelesi sonrasında kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. İşte 2 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayları ve bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan isim...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan yaşandı. Mavi ve Kırmızı takıma ayrılan yarışmacılar 3 ayrı yemekle dokunulmazlık için mücadele etti. Mavi takımın kaptanı Suna olurken, Kırmızı takımın kaptanı Onur oldu. Kırmızı takım Onur'un kaptanlıkta pasif kaldığını söylerken, Mavi takımda Suna'nın tiramisuyu pişirme kabında jürinin önüne çıkarması ciddi bir kriz yaşattı. Suna'nın kararı nedeniyle Mavi takım bir yemek eksik değerlendirildi ve dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için Mehmet Şef'in özel yemeğini yaptı. Yarışmacılar yemeklerini tadıma çıkarırken hepsi için sos krizi yaşandı. Sosu hakkıyla yapan Suna bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Suna, hem rakip olarak gördüğü hem de takımda uyumlu çalışamadığı yarışmacı olarak Ekin'i ilk eleme adayı olarak belirledi. MasterChef'in ilk eleme adayı EKİN oldu. Ekin doğrudan eleme potasına girdi. Suna'nın bu kararı diğer takım arkadaşları tarafından tepkiyle karşılandı. Suna'nın hatası sonrası dokunulmazlığı kaybedilmesi, ardından da bireysel dokunulmazlığı kazanan Suna'nın takımın en iyilerinden biri olan Ekin'i eleme potasına koyması tartışmalara neden oldu.

İkinci eleme adayı ise yarışmacıların kendi aralarında yaptığı oylama ile belli oldu. Bu oylamada en çok ismi yazılan yarışmacı EDA oldu. Eda ile Ekin, yarın elenmemek için yemek yapacak.