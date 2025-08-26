MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! MasterChef'te bu akşam Zeytinyağlı temalı yemekler yapılıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 26 Ağustos Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu Eylül kazanarak mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren son yarışmacı Barış oldu.