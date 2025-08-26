Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu kazananı belli oluyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için "Zeytinyağlı yemekler" teması ile mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...