TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Eski yarışmacılarla yeni yarışmacıların yan yana yarışacağı ödül oyununda, büyük ödülü kim kazanacak merak konusu oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 23 Aralık MasterChef 3. eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Aralık 2022 Masterhef son bölümde yaşananlar...