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MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 3. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de çifte heyecan... MasterChef gecesi yepyeni bir bölümle daha izleyici karşısına çıkıyor. MasterChef'te ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunlarının oynanacağı yeni bölümde 3. eleme adayı bu akşam belli olacak .Ödül oyunu yemeğinde yarışmacılar; Fas, Avustrulya, İsveç, Peru, Vietnam Amerika 6 ülke 6 kıtadan 6 farklı yemek yapacak. Dokunulmazlık oyunu yemeği ise Pithivier oldu. En başarısız tabağı yapan yarışmacı haftanın 3. eleme adayı olacak. İşte 23 Aralık 2022 MasterChef büyük ödülün sahibi...

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  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Eski yarışmacılarla yeni yarışmacıların yan yana yarışacağı ödül oyununda, büyük ödülü kim kazanacak merak konusu oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 23 Aralık MasterChef 3. eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Aralık 2022 Masterhef son bölümde yaşananlar...

     
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski ve yeni yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, Fas,  Avustrulya, İsveç, Peru, Vietnam Amerika 6 ülke 6 kıtadan 6 farklı yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.

     
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef haftanın dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan,  Pithivier yapmalarını istedi.  Jüri değerlendirmeleri sonucunda  3. eleme adayı bu akşamın sonunda belli olacak.

     
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN  ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

     
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Eleme potasına giden yarışmacı Tolga ve Burak oldu. 

    Haftanın üçüncü eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belli  olacak. 
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın takımı belli oldu:

    Mavi Takım

    Kıvanç (Takım Kaptanı)

    Metin

    Tolga
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Aralık 2022 MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

    Kırmızı Takım

    Görkem (Takım Kaptanı)

    Ayaz

    Burak

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