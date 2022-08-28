MasterChef'te heyecan sürüyor. Eleme adaylarının arasından bir yarışmacı bu akşam hayallerine veda edecek. Eleme potasındaki isimler yarışmada kalıcı olabilmek ve en iyi tabağı çıkarmak için müdadele içine girecek. Peki 28 Ağustos 2022 MasterChef kim elendi, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler...