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MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos MasterChef Türkiye 2020

MasterChef Türkiye’de akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef 2020’de sezonun ilk kaptanlık oyununu kazanan Tanya olmuştu. Sonrasında ise Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları belirlendi. MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? 18 Ağustos MasterChef’te dokunulmazlık kimin oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef

MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. Dün akşam, son 16’ya kalan yarışmacılar, MasterChef’in ilk kaptanlık oyunu mücadelesini verdi. Aksiliklerin yaşandığı, yedi yarışmacının yemeği çıkaramadığı oyunda kaptanlığı Tanya kazandı. Dün akşam belirlenen Mavi takım ile Kırmızı takım, 18 Ağustos Salı akşamı MasterChef 29. bölümde ilk defa takım oyunu oynayacaklar. Her hafta bir elemenin yaşanacağı MasterChef’te dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyor. Büyük heyecan ve kıyasıya rekabetin yaşanacağı yeni bölümde MasterChef 2020’de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye 2020’nin ilk dokunulmazlık oyununu, ilk takım oyununu hangi takım kazanacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye’de sekizer yarışmacıdan oluşan Mavi takım ile Kırmızı takım, bu akşam bir takım oyunu oynayacak. Bu oyunu kazanan takım, dokunulmazlık olacak ve yukarı çıkacak. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Kimin eleme adayı olacağı ise bu oyunda belli olacak.

MAVİ TAKIM İLE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde ilk kaptanlık oyunu oynandı. Şefler, yarışmacılardan kaptanlık oyunu için tulumba tatlısı yapmalarını istedi. İstenilen boyutta 25 tane tulumba tatlısı yapılacaktı. Verilen sürede bu tatlıyı yetiştiremeyen 7 yarışmacı değerlendirme dışında kaldı. Kalan 9 yarışmacı içinden finale kalan isimler Berk, Tanya, Serhat oldu. Bu üç isimden en başarılı tabağı çıkaran ise Tanya Kilitkayalı oldu.

MasterChef 2020’nin ilk kaptanlığını kazanan Tanya, Mavi takımın kaptanı oldu. Ve Kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce Kamit’i seçti. Sonrasında ilk olarak seçime Tanya başladı ve iki takım yarışmacıları şu şekilde belirlendi;

MAVİ TAKIM: Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah ve kaptan Tanya

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal ve kaptan Ayyüce

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